Cet évènement est passé Visite libre et guidée du Musée de l’Annonciade Musée de l’annonciade Saint-Tropez Catégories d’Évènement: Saint-Tropez

Var Visite libre et guidée du Musée de l’Annonciade Musée de l’annonciade Saint-Tropez, 16 septembre 2023, Saint-Tropez. Visite libre et guidée du Musée de l’Annonciade 16 et 17 septembre Musée de l’annonciade Visite libre et gratuite du musée de l’Annonciade. Braderie sur une sélection de produits de la boutique (catalogues, affiches, cartes postales) dans le jardin du musée. Musée de l’annonciade 2 Place Georges Grammont, 83990 Saint-Tropez Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Musée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Ville de Saint-Tropez Détails Catégories d’Évènement: Saint-Tropez, Var Autres Lieu Musée de l'annonciade Adresse 2 Place Georges Grammont, 83990 Saint-Tropez Ville Saint-Tropez Departement Var Lieu Ville Musée de l'annonciade Saint-Tropez latitude longitude 43.271078;6.637568

Musée de l'annonciade Saint-Tropez Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-tropez/