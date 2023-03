Visite guidée flash Musée de l’annonciade Saint-Tropez Catégories d’Évènement: Saint-Tropez

Var

Visite guidée flash Musée de l’annonciade, 13 mai 2023, Saint-Tropez. Visite guidée flash Samedi 13 mai, 16h30 Musée de l’annonciade Entrée sur inscription Visite guidée flash de l’exposition temporaire « Rouault. Au pays du Père Ubu » Musée de l’annonciade Place Grammont, 83990, Saint-Tropez, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 17 84 10 http://www.saint-tropez.fr [{« type »: « email », « value »: « annonciade@ville-sainttropez.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0494178410 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T16:50:00+02:00

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T16:50:00+02:00 © Adagp 2023 – Jean-Louis Losi

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Tropez, Var Autres Lieu Musée de l'annonciade Adresse Place Grammont, 83990, Saint-Tropez, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Saint-Tropez Departement Var Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Musée de l'annonciade Saint-Tropez

Évènements liés

Musée de l'annonciade Saint-Tropez Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-tropez/

Visite guidée flash Musée de l’annonciade 2023-05-13 was last modified: by Visite guidée flash Musée de l’annonciade Musée de l'annonciade 13 mai 2023 Musée de l'Annonciade Saint-Tropez Saint-Tropez

Saint-Tropez Var