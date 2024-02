Musée de l’Anis Mx Maison Yellow Marseille 2e Arrondissement, lundi 1 janvier 2024.

Musée de l’Anis Mx Maison Yellow Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Mx propose le parcours le plus anisé de la ville ! Envie de connaître les secrets de l’anis et ses différentes utilisations ? Bienvenue au Mx Expérience ! Ce lieu interactif, digital et novateur vous invite à faire appel à vos cinq sens.

Situé au cœur du quartier Joliette dans le Docks Village, le Mx est un lieu unique entièrement consacré à l’épice la plus emblématique du Sud de la France l’anis ! Concept store et musée à la fois, avec bar gastronomique et restaurant sur place, le Mx met en lumière les talents de la région et vous fait goûter au Sud à travers le shopping, la mixologie, avec le pastis comme clou incontournable du spectacle, la gastronomie, les arts et la culture.



Le Mx Experience est une expérience entièrement interactive et multisensorielle. Plongez dans les secrets bien gardés de l’anis, ses différentes utilisations, ses saveurs, ses couleurs et de nombreuses subtilités ouvrez des tiroirs numériques, sentez les ingrédients, feuilletez un livre virtuel, manipulez des flacons…



Partez pour un extraordinaire voyage semi-virtuel en 4D à bord d’une Méhari et découvrez un Marseille qui continue de mêler saveurs, senteurs et diversité culturelle.



La visite du Musée avec l’accès à la Méhari, photos souvenirs et petite dégustation d’anis est à 5€.



Le musée est temporairement fermé fin février 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

10 Place de la Joliette Les Docks Village

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Musée de l’Anis Mx Maison Yellow Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille