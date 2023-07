JEU CURIO-SITE Musée de l’Ancienne Sparterie (M.A.S) Dammartin-en-Serve, 16 septembre 2023, Dammartin-en-Serve.

JEU CURIO-SITE

CURIO-SITE vous défie dans un nouveau format : jeu de piste, enquête, chasse au trésor… C’est à vous de le découvrir !

Jeu-enquête sur le patrimoine local

Soyez curieux et trouvez le « CURIO-SITE » ! Comment ?

Menez une petite enquête sur le patrimoine local… Il faudra peut-être retrouver des indices cachés, participer à la visite commentée du musée, explorer les rues de Dammartin-en-Serve et rencontrer ses habitants qui pourront vous mettre sur la bonne piste !

Amusez-vous et remportez l’un des prix de ce concours gratuit.

Bulletin de participation à retirer puis à déposer au musée de Dammartin-en-Serve (voir aussi le site Facebook) avant 17h30 le dimanche de clôture des Journées européennes du patrimoine.

Musée de l'Ancienne Sparterie (M.A.S) Rue Yolande-Morice 78111 Dammartin-en-Serve Dammartin-en-Serve 78111 Yvelines Île-de-France contact@crhisodes.fr 06 455 077 95 https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-lAncienne-Sparterie-Le-MAS-165893706270/timeline/ Le Musée de l'Ancienne Sparterie, surnommé aussi « Le MAS » est installé sur un site industriel du XIXe siècle qui a été désaffecté en 1974 puis réhabilité en 1994 pour présenter plusieurs collections d'objets historiques, archéologiques et sociologiques ayant attrait au patrimoine et aux traditions locales, notamment le vieux métier de la sparterie. Route Départementale D11 (entre Septeuil et Longnes) Distance de Mantes-la-Ville (A13) : 15km Distance de Houdan (N12) : 17km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

CRHISODES