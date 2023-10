Enquête au musée – Le secret de l’évêque Musée de l’ancien évêché Grenoble, 13 mai 2023, Grenoble.

Enquête au musée – Le secret de l’évêque Samedi 13 mai, 15h00 Musée de l’ancien évêché sur inscription

Sous la houlette de votre guide et muni du carnet de l’enquêteur, faites preuve d’observation et de logique pour percer le secret de l’évêque. Un jeu conçu sous la forme d’un escape game pour partir à la découverte de l’ancien palais des évêques et de son histoire.

Musée de l’ancien évêché 2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 03 15 25 http://www.ancien-eveche-isere.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-lAncien-%C3%89v%C3%AAch%C3%A9-Baptist%C3%A8re-de-Grenoble/296585450518628 [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 03 15 25 »}] Situé au cœur du centre historique de Grenoble et installé dans l’ancien palais des évêques, le musée abrite en son sous-sol les vestiges archéologiques du rempart gallo-romain de la ville et du baptistère, ce lieu où l’on baptisait le premier chrétiens, daté du IVe siècle après J.-C. Dans les étages, l’exposition L’Isère en histoire(s), dont la présentation a été renouvelée, retrace l’histoire des femmes et des hommes qui ont cultivé, exploité, aménagé et organisé ce territoire, l’Isère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00

© Musée de l’Ancien Evêché