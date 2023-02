Visite guidée – Découverte du jardin du musée : des vestiges archéologiques aux essences végétales Musée de l’ancien évêché Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Visite guidée – Découverte du jardin du musée : des vestiges archéologiques aux essences végétales Musée de l’ancien évêché, 13 mai 2023, Grenoble. Visite guidée – Découverte du jardin du musée : des vestiges archéologiques aux essences végétales Samedi 13 mai, 14h00 Musée de l’ancien évêché

sur inscription

Nuit européenne des musées 2023 handicap moteur mi Musée de l’ancien évêché 2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

04 76 03 15 25 http://www.ancien-eveche-isere.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-lAncien-%C3%89v%C3%AAch%C3%A9-Baptist%C3%A8re-de-Grenoble/296585450518628 Situé au cœur du centre historique de Grenoble et installé dans l’ancien palais des évêques, le musée abrite en son sous-sol les vestiges archéologiques du rempart gallo-romain de la ville et du baptistère, ce lieu où l’on baptisait le premier chrétiens, daté du IVe siècle après J.-C. Dans les étages, l’exposition L’Isère en histoire(s), dont la présentation a été renouvelée, retrace l’histoire des femmes et des hommes qui ont cultivé, exploité, aménagé et organisé ce territoire, l’Isère. Découverte des vestiges archéologiques du rempart gallo-romain de Cularo (actuelle Grenoble) et du chevet de la cathédrale Notre-Dame situés au cœur du jardin du musée embelli de plantes vivaces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 © musée de l’Ancien Evêché

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Musée de l'ancien évêché Adresse 2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble Ville Grenoble lieuville Musée de l'ancien évêché Grenoble Departement Isère

Musée de l'ancien évêché Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Visite guidée – Découverte du jardin du musée : des vestiges archéologiques aux essences végétales Musée de l’ancien évêché 2023-05-13 was last modified: by Visite guidée – Découverte du jardin du musée : des vestiges archéologiques aux essences végétales Musée de l’ancien évêché Musée de l'ancien évêché 13 mai 2023 Grenoble Musée de l'ancien evêché Grenoble

Grenoble Isère