L’hélicoptère dans les armées : plus de 60 ans d’innovation technique permanente et d’histoires de femmes et d’hommes extraordinaires Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes L’hélicoptère dans les armées : plus de 60 ans d’innovation technique permanente et d’histoires de femmes et d’hommes extraordinaires Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Dax, 16 septembre 2023, Dax. L’hélicoptère dans les armées : plus de 60 ans d’innovation technique permanente et d’histoires de femmes et d’hommes extraordinaires 16 et 17 septembre Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Gratuit. Entrée libre. Venez nombreux découvrir le riche patrimoine aéronautique de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT) et découvrir les sensations de pilotage d’un hélicoptère « Gazelle » grâce à notre nouveau simulateur ! Le musée possède dans ses collections près de 70 aéronefs (hélicoptères et avions) qui ont marqués l’histoire de l’ALAT. Il détient également de nombreux exemplaires uniques, des prototypes, témoins du développement de cette incroyable machine qu’est l’hélicoptère. Le musée ouvre ses portes gratuitement les 16 et 17 septembre prochains, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine pour vous permettre de découvrir l’extraordinaire histoire des aéronefs à voilures tournantes dans l’Armée française. En mars 2023, le musée a doublé sa surface d’exposition ! Alors venez nombreux, l’équipe du musée et les bénévoles de l’association des Amis du Musée de l’ALAT vous guideront dès 10h00 le samedi 16 septembre pour vous ouvrir les portes de la fabuleuse histoire de l’hélicoptère au sein de l’Armée et du destin incroyable des aérocombattants d’hier et d’aujourd’hui. Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 58 avenue de l’aérodrome, 40100 DAX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 35 95 24 https://www.facebook.com/museehelicoptere.dax/ Lors de la visite du musée, vous découvrirez le riche patrimoine aéronautique de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT). Parking. Accès handicapés moteur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère Adresse 58 avenue de l'aérodrome, 40100 DAX Ville Dax Departement Landes Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère Dax

Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/