Visite guidée du Hall Normandie-Niemen 16 et 17 septembre Musée de l’Air et de l’Espace Gratuit, sur inscription au Point informations

Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, le Régiment de Chasse Normandie-Niemen combat le nazisme sur le front de l’est. Cette unité des Forces Aériennes Françaises Libres s’engage pendant auprès des troupes russes entre 1942 et 1945. L’Association du Mémorial Normandie-Niemen vous propose une visite guidée de l’exposition permanente dédiée à son histoire exceptionnelle. Vous y découvrirez le Yak 3, l’un des derniers avions du régiment ayant atterri au Bourget le 20 juin 1945, sous les applaudissements nourris d’une foule considérable.

En partenariat avec l’association Mémorial Normandie-Niemen

Lieu : Hall Normandie-Niemen

Durée : 30 minutes

Horaires : 11h, 11h30, 12h, 13h, 14h, 14h30, 15h, 15h,30, 16h

Recommandation d'âge : tous publics

Accessibilité : personnes à mobilité réduite

Inscription auprès du Point informations dans la salle des Huit Colonnes. 20 personnes maximum par créneau de visite.

Départ depuis le Point Informations.

Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport de Paris – Le Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget 93350 Val-d’Oise Île-de-France 01 49 92 70 38 http://www.museeairespace.fr Inauguré au Bourget en 1975, le Musée de l’air et de l’espace de Paris-Le Bourget est un des premiers musées aéronautiques du monde par son ancienneté et par la richesse de ses collections. Ces collections sont exposées dans l’aérogare, conçue par l’architecte Georges Labro, inaugurée en 1937 et inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques. Ce bâtiment emblématique de l’architecture aéroportuaire des années 1930 est implanté sur un lieu chargé d’histoire : 1915 : Création du terrain d’aviation du Bourget 1919 : 1er vol commercial Paris-Londres 1927 : Départ de Nungesser et Coli à bord de l’Oiseau Blanc / Arrivée de Lindbergh en provenance de New-York 1930 : Départ de Costes et Bellonte pour New-York à bord du Point d’interrogation 1933 : Fondation d’Air France Et tous les deux ans depuis 1953 : Salon de l’aéronautique En voiture: Autoroute A1, sortie 5 Aéroport du Bourget Transports en commun : RER B, puis bus 152 M7 station La Courneuve, puis bus 152 Bus 350, départ Gare de l’Est, Gare du Nord ou Porte de la Chapelle Bus 152, départ Porte de La Villette Bus 148, départ Bobigny ou Drancy

© Musée de l’Air et de l’Espace – Paris-Le Bourget / Vincent Pandellé