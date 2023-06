Sortie au Musée de l’Air et de l’Espace Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Le Bourget Catégories d’Évènement: Le Bourget

Val-d'Oise Sortie au Musée de l’Air et de l’Espace Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget, 29 août 2023, Le Bourget. Sortie au Musée de l’Air et de l’Espace Mardi 29 août, 12h00 Musée de l’Air et de l’Espace Sur inscription dans la limite des places disponibles Terminons l’été ensemble à la découverte du Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. Rendez-vous à l’Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde puis départ en car (3 Rue de Bretagne à Clamart – horaire à préciser, suivez notre actualité pour en savoir plus : www.lapetitebibliothequeronde.com). Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport de Paris – Le Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget 93350 Val-d’Oise Île-de-France 01 49 92 70 38 http://www.museeairespace.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 36 04 30 »}] [{« link »: « http://www.lapetitebibliothequeronde.com »}] Inauguré au Bourget en 1975, le Musée de l’air et de l’espace de Paris-Le Bourget est un des premiers musées aéronautiques du monde par son ancienneté et par la richesse de ses collections. Ces collections sont exposées dans l’aérogare, conçue par l’architecte Georges Labro, inaugurée en 1937 et inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques. Ce bâtiment emblématique de l’architecture aéroportuaire des années 1930 est implanté sur un lieu chargé d’histoire : 1915 : Création du terrain d’aviation du Bourget 1919 : 1er vol commercial Paris-Londres 1927 : Départ de Nungesser et Coli à bord de l’Oiseau Blanc / Arrivée de Lindbergh en provenance de New-York 1930 : Départ de Costes et Bellonte pour New-York à bord du Point d’interrogation 1933 : Fondation d’Air France Et tous les deux ans depuis 1953 : Salon de l’aéronautique En voiture: Autoroute A1, sortie 5 Aéroport du Bourget Transports en commun : RER B, puis bus 152 M7 station La Courneuve, puis bus 152 Bus 350, départ Gare de l’Est, Gare du Nord ou Porte de la Chapelle Bus 152, départ Porte de La Villette Bus 148, départ Bobigny ou Drancy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T12:00:00+02:00 – 2023-08-29T18:00:00+02:00

2023-08-29T12:00:00+02:00 – 2023-08-29T18:00:00+02:00 © La Petite Bibliothèque Ronde Détails Catégories d’Évènement: Le Bourget, Val-d'Oise Autres Lieu Musée de l'Air et de l'Espace Adresse Aéroport de Paris - Le Bourget 93350 Le Bourget Ville Le Bourget Departement Val-d'Oise Lieu Ville Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget

Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le bourget/

Sortie au Musée de l’Air et de l’Espace Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget 2023-08-29 was last modified: by Sortie au Musée de l’Air et de l’Espace Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget 29 août 2023