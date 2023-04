Atelier : Sécurité aérienne Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

Seine-Saint-Denis

Atelier : Sécurité aérienne Musée de l’Air et de l’Espace, 13 mai 2023, Le Bourget. Atelier : Sécurité aérienne Samedi 13 mai, 19h00, 20h30, 22h00 Musée de l’Air et de l’Espace Accès gratuit, sur inscription au Point informations Pourquoi dit-on que l’avion est le moyen de transport le plus sûr du monde ? À quoi correspondent les consignes de sécurité aérienne ?

À bord du Boeing 747, nos médiateurs répondent à toutes vos questions au cours d’un atelier détaillant les procédures mises en place aussi bien en vol qu’à terre pour garantir un voyage en toute sécurité ! Lieu : Terrasse Sud et B747

: Terrasse Sud et B747 Durée : 45 minutes

: 45 minutes Horaires : 19h, 20h30, 22h

: 19h, 20h30, 22h Recommandation d’âge : à partir de 8 ans

: à partir de 8 ans Capacité maximum : 17 personnes par séance Réservation au Point informations.

Départ de la visite devant le Boeing 747 Musée de l'Air et de l'Espace Aéroport du Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149927000 http://www.museeairespace.fr/ Le musée retrace l'histoire de la conquête du ciel par l'être humain des premiers ballons jusqu'aux avions parmi les plus récents en passant par les fusées. Musée technique, scientifique, d'histoire et de société, il conserve et présente des aéronefs, pour la plupart originaux, mais aussi des photos, documents, affiches, équipements, tenues, moteurs, hélices, etc. qui permettent de mieux appréhender la globalité de cette histoire. Ouvert au public en 1921 à Chalais-Meudon, il s'est progressivement installé sur l'aéroport du Bourget à partir du milieu des années 1970. © Musée de l'Air et de l'Espace – Le Bourget / Frédéric Cabeza Accès par Autoroute A1, bus 350 et 152.

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:45:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:45:00+02:00 © Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport de Paris-Le Bourget / Tania Rieu

