Animation : C’est pas compliqué ! Samedi 13 mai, 19h00, 19h15, 19h30, 20h45, 21h00, 21h15, 21h45, 22h00, 22h15 Musée de l’Air et de l’Espace Accès libre

Vous vous posez des questions sur l’aviation ou le spatial ? Pour mieux vous aidez à comprendre ces domaines fascinants, un médiateur répond à certaines de ces questions de manière simple et ludique. Suivez votre curiosité et partez à la recherche des objets de la collection devant lesquels nos spécialistes perceront pour vous les secrets du monde aérien.

Horaires :

– Hall Grande Guerre : Comment faire quand il n’y a pas de pilote ?

Le voisin 10, une des premières tentatives de drone // 19h, 19h15, 19h30

– Hall Entre-deux-guerres : Pourquoi a-t-on mal aux oreilles ?

Le Farman Goliath, les débuts de l’aviation civile // 20h45, 21h, 21h15

– Hall des Prototypes : un réacteur, comment ça fonctionne ?

Le réacteur Junkers Jumo 004 3 // 21h45, 22h et 22h15

Recommandation d’âge : tous publics

: tous publics Accessible aux personnes à mobilité réduite

Accès libre

Le musée retrace l'histoire de la conquête du ciel par l'être humain des premiers ballons jusqu'aux avions parmi les plus récents en passant par les fusées. Musée technique, scientifique, d'histoire et de société, il conserve et présente des aéronefs, pour la plupart originaux, mais aussi des photos, documents, affiches, équipements, tenues, moteurs, hélices, etc. qui permettent de mieux appréhender la globalité de cette histoire. Ouvert au public en 1921 à Chalais-Meudon, il s'est progressivement installé sur l'aéroport du Bourget à partir du milieu des années 1970.

© Musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget / Frédéric Cabeza Accès par Autoroute A1, bus 350 et 152. http://www.museeairespace.fr/visiteurs/acces/

