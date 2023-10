Méditation guidée Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget, 13 mai 2023, Le Bourget.

Méditation guidée Samedi 13 mai, 18h30, 19h15, 21h30, 22h15 Musée de l’Air et de l’Espace Accès gratuit, sur inscription en ligne uniquement

Soufflez, admirez. Pour la première fois, le musée propose au public des séances de méditation guidée : quoi de mieux que le crépuscule pour se plonger dans la contemplation d’un tableau des collections artistiques du musée ? Entre amis ou en famille, Isabelle Martinez, médiatrice spécialisée, vous invitera à la connaissance en toute détente.

Lieu : Mezzanine du hall des Hélicoptères

Durée : 30 mn pour les séances adultes et 45 mn pour la séance famille (avec petit atelier en fin de séance)

Horaires :

-Séances adultes : 18h30, 21h30 et 22h15 / La Descente en parachute de Jovis (anonyme, 1883)

-Séance famille : 19h15 / Antoinette en vol (J.-P. Keller, date inconnue)

Recommandation d’âge : séance famille à partir de 10 ans

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Capacité maximum : 20 personnes par séance

Réservation exclusivement en ligne :

https://my.weezevent.com/meditation-guidee-1

Le musée retrace l'histoire de la conquête du ciel par l'être humain des premiers ballons jusqu'aux avions parmi les plus récents en passant par les fusées. Musée technique, scientifique, d'histoire et de société, il conserve et présente des aéronefs, pour la plupart originaux, mais aussi des photos, documents, affiches, équipements, tenues, moteurs, hélices, etc. qui permettent de mieux appréhender la globalité de cette histoire. Ouvert au public en 1921 à Chalais-Meudon, il s'est progressivement installé sur l'aéroport du Bourget à partir du milieu des années 1970.

© Musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget / Frédéric Cabeza Accès par Autoroute A1, bus 350 et 152. http://www.museeairespace.fr/visiteurs/acces/

© Isabelle Martinez