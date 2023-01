L’ENAC au Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2023 ! Musée de l’Air et de l’Espace Dugny Catégories d’Évènement: Dugny

Seine-Saint-Denis

L’ENAC au Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2023 ! Musée de l’Air et de l’Espace, 3 février 2023, Dugny. L’ENAC au Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2023 ! 3 – 5 février Musée de l’Air et de l’Espace L’ENAC participera au Salon des Formations et Métiers Aéronautiques (SFMA), qui ouvrira ses portes pour trois jours, les 3, 4 et 5 février prochains. Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport de Paris-Le Bourget, 93352 Le Bourget Dugny 93440 Seine-Saint-Denis Île-de-France L’ENAC participera au Salon des Formations et Métiers Aéronautiques (SFMA), qui ouvrira ses portes pour trois jours, les 3, 4 et 5 février prochains au sein du Musée de l’Air et de l’Espace, au Bourget (93). Ces trois jours permettront aux visiteurs de parfaire leurs connaissances sur les métiers de l’aérien, les besoins et les moyens d’y accéder. Le SFMA en chiffres, c’est : Entre 8000 et 9500 visiteurs en 3 jours

Plus de 60 exposants, français et étrangers, civils et militaires

Un espace recrutement

Des conférences de présentation des métiers et de leurs filières d’accès

Des conférences thématiques

Retrouvez-nous au Hall Concorde, stand 22, sous le fuselage de l’un des deux modèles de cet avion mythique exposés en ce lieu !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T10:00:00+01:00

2023-02-05T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Dugny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Musée de l'Air et de l'Espace Adresse Aéroport de Paris-Le Bourget, 93352 Le Bourget Ville Dugny lieuville Musée de l'Air et de l'Espace Dugny Departement Seine-Saint-Denis

Musée de l'Air et de l'Espace Dugny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dugny/

L’ENAC au Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2023 ! Musée de l’Air et de l’Espace 2023-02-03 was last modified: by L’ENAC au Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2023 ! Musée de l’Air et de l’Espace Musée de l'Air et de l'Espace 3 février 2023 Dugny Musée de l'Air et de l'Espace Dugny

Dugny Seine-Saint-Denis