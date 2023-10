Le MATOU accueille la petite Boutique des musées et des monuments de Toulouse Musée de l’affiche de Toulouse (MATOU) Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Le MATOU accueille la petite Boutique des musées et des monuments de Toulouse Musée de l’affiche de Toulouse (MATOU) Toulouse, 28 novembre 2023, Toulouse. Le MATOU accueille la petite Boutique des musées et des monuments de Toulouse 28 novembre 2023 – 1 mars 2024 Musée de l’affiche de Toulouse (MATOU) Entrée libre La Petite boutique des musées met en avant ses fournisseurs et partenaires locaux : artisans, graphistes, créateurs, couturier…des produits dérivés uniques et locaux aux couleurs de l’Occitanie.

Pour les passionnés du Japon ou ceux qui s’y intéressent, un espace est dédié aux estampes, ouvrages et produits dérivés autour du Japon (prix bradés à l’occasion des fêtes de Noël) Musée de l’affiche de Toulouse (MATOU) 58 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 17 Le Musée de l’Affiche de Toulouse (MATOU) est le seul musée en France spécialisé dans l’affiche, la carte postale et l’art graphique. Installé sur les allées Charles-de-Fitte, au cœur du faubourg Saint-Cyprien, ses documents retracent l’histoire de l’iconographie et du graphisme populaire. Métro : ligne A – station Saint-Cyprien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T11:00:00+01:00 – 2023-11-28T18:00:00+01:00

2024-03-01T11:00:00+01:00 – 2024-03-01T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée de l'affiche de Toulouse (MATOU) Adresse 58 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Musée de l'affiche de Toulouse (MATOU) Toulouse latitude longitude 43.598605;1.430545

Musée de l'affiche de Toulouse (MATOU) Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/