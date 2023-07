Visite commentée : Julien Magre « Plumes » et Rip Hopkins « Plumassiers » Musée de l’affiche de Toulouse (MATOU) Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Visite commentée : Julien Magre « Plumes » et Rip Hopkins « Plumassiers »
Vendredi 21 juillet, 16h00
Musée de l'affiche de Toulouse (MATOU)

Tarif : entrée musée + 3€

En résonance avec l'exposition des oeuvres de plumasserie de Maxime Leroy, au musée des Arts précieux Paul-Dupuy, deux écritures photographiques aussi différentes que complémentaires, celles de deux artistes de grande renommée, Rip Hopkins et Julien Magre, révèlent aux curieux deux visions de la plume, de ses métiers, de ses passions, de ses personnages singuliers, discrets ou fantasques, toujours profondément humains et sensibles.

Musée de l'affiche de Toulouse (MATOU)
58 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France
Toulouse 31300 Saint-Cyprien
Haute-Garonne
Occitanie
05 81 91 79 17

Le Musée de l'Affiche de Toulouse (MATOU) est le seul musée en France spécialisé dans l'affiche, la carte postale et l'art graphique. Installé sur les allées Charles-de-Fitte, au cœur du faubourg Saint-Cyprien, ses documents retracent l'histoire de l'iconographie et du graphisme populaire.

Métro : ligne A – station Saint-Cyprien

