PLUMES, photographies de Julien Magre PLUMASSIERS, photographies de Rip Hopkins Musée de l’affiche de Toulouse (MATOU), 24 mai 2023, Toulouse. PLUMES, photographies de Julien Magre PLUMASSIERS, photographies de Rip Hopkins 24 mai – 12 novembre Musée de l’affiche de Toulouse (MATOU) Tarif : 3€ Parallèlement à l’exposition « Haute voltige, œuvres en plumes de Maxime Leroy », au musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, une double exposition de photographies sera présentée dans l’espace d’exposition du MATOU.

Il s’agit d’une sélection de photographies réalisées en collaboration avec la galerie Le Réverbère (Lyon) par Rip Hopkins (Agence Vu) et Julien Magre (Prix Niépce 2022) sur le thème de la plume.

Ces deux grands photographes proposent un autre regard sur cette matière et dévoilent un travail très personnel. Musée de l'affiche de Toulouse (MATOU) 58 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Le Musée de l'Affiche de Toulouse (MATOU) est le seul musée en France spécialisé dans l'affiche, la carte postale et l'art graphique. Installé sur les allées Charles-de-Fitte, au cœur du faubourg Saint-Cyprien, ses documents retracent l'histoire de l'iconographie et du graphisme populaire.

