Jura Musée de l’Abbaye – Visites et atelier : Etre vivant Vendredi 17 février 2023 de 10h à 12h. Atelier hybride humain/animal présentation du travail de Jean-Luc VILMOUTH en lien avec l’exposition temporaire. Technique : moulage/modelage. Tout public. Enfant dès 4 ans. Tarif ateliers comprenant l’entrée au musée : Enfants (-16 ans) = 6 euros, (+16 ans) = 8.5 euros.

Sur réservation. +33 3 84 38 12 60 Musée de l’Abbaye 3 Pl. de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude Saint-Claude

