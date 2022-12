Musée de l’Abbaye – Visites et atelier : Bestiaire fantastique Saint-Claude Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Jura Saint-Claude 6 EUR Musée de l’Abbaye – Visites et atelier : Bestiaire fantastique Jeudi 9 février 2023 de 10h à 12h. Atelier et visite de l’exposition temporaire autour des chimères. Technique : encre et monotype. Tout public. Tarifs ateliers : Enfants (- 16 ans) 6 euros, Adulte 8.5 euros. Sur réservation. +33 3 84 38 12 60 Musée de l’Abbaye 3 Pl. de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude Saint-Claude

