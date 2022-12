Musée de l’Abbaye – Visite guidée Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Jura Musée de l’Abbaye – Visite guidée Mardi 27 décembre à 15h, visite guidée « Sur les traces de l’abbaye de Saint-Claude »; « Entre le sous-sol du musée et le quartier de la cathédrale , partez à la découverte des vestiges et de l’histoire de la puissante abbaye du Haut-Jura, de sa naissance à son déclin » Thé de noël offert au musée. Tarif : 8 € /personne / durée 1h15 INFO ET RÉSERVATION contact.musee@hautjurasaintclaude.fr / 03 84 38 12 60 +33 3 84 38 12 60 Musée de l’Abbaye 3 Pl. de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude Saint-Claude

