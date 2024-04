Musée de l’abbaye Visite guidée Exposition « Paysages gelés » Saint-Claude, mercredi 10 avril 2024.

Musée de l’abbaye Visite guidée Exposition « Paysages gelés » Saint-Claude Jura

Musée de l’abbaye Visite guidée Exposition « Paysages gelés »

Les mercredis 10,17 et 24 avril à 15h au musée de l’Abbaye

Visite guidée Toutes les clefs pour comprendre l’exposition Paysages Gelés accompagnés d’un guide du musée, partons glisser dans les paysages enneigés !

Durée 1 h

Dès 8 ans.

Réservation contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

03 84 38 12 60

Paysages Gelés rassemble une sélection d’œuvres d’époques différentes et courants artistiques variés avec

pour thème commun fascinant, le paysage en hiver.

Souvent perçu comme un espace immobile, silencieux et figé dans l’attente du dégel, il a fait l’objet, au fil des siècles, de très nombreuses projections ou rêveries de la part des artistes.

Cette superbe exposition, qui allie peinture, sculpture, photographie, vidéos et installation sonore, se décline en trois thématiques la représentation de la montagne au 19e siècle, la matérialité de la neige et sa dangerosité, ainsi que la manière dont l’homme a abordé la montagne et doit réagir face au réchauffement climatique.

A découvrir au musée de l’Abbaye jusqu’au 19 mai 2024 ! 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10 16:00:00

3 Place de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Musée de l’abbaye Visite guidée Exposition « Paysages gelés » Saint-Claude a été mis à jour le 2024-03-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE