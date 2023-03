La classe-L’oeuvre Musée de l’abbaye Sainte-Croix Les Sables-d'Olonne Catégories d’Évènement: Les Sables-d'Olonne

La classe-L’oeuvre Musée de l’abbaye Sainte-Croix, 13 mai 2023, Les Sables-d'Olonne. La classe-L’oeuvre Samedi 13 mai, 19h00 Musée de l’abbaye Sainte-Croix Une quinzaine d’élèves de 6°, 5° et de 3° du Collège Notre-Dame de Bourgenay des Sables d’Olonne en correspondance avec le collège Saint-Gilles de Saint-Gilles-Croix-de-Vie présenteront un projet de médiation multiforme au sein du MASC en proposant leurs points de vue, en partageant leurs émotions et en montrant leurs productions dans le cadre de l’exposition Voir en peinture. La jeune figuration en France.

La médiation se déroulera de différentes manières : exposition de productions, impromptus mouvementés, contés et instrumentalisés et mise en son d’œuvres. Musée de l’abbaye Sainte-Croix Rue de Verdun, 85100 Les Sables-d’Olonne, Vendée, Pays de la Loire, France Les Sables-d’Olonne 85100 Vendée Pays de la Loire 02 51 32 01 16 http://www.lemasc.fr https://www.facebook.com/MuseeLesSablesdOlonne/;https://www.instagram.com/mascmuseedelabbayesaintecroix/ Un bâtiment du XVIIème siècle qui abrite le musée de l’Abbaye Sainte-Croix, consacré à l’art moderne et contemporain : 2.500 m² de vastes salles blanches et des combles en coque de bateau renversé. © Musée de l’abbaye Sainte-Croix Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

