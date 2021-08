Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude Musée de l’abbaye – Nocturne : Concert Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

Musée de l'abbaye – Nocturne : Concert 2021-08-12 – 2021-08-12

Musée de l'Abbaye – Nocturne : concert Jeudi 12 août à 19h, au Musée de l'Abbaye à Saint-Claude. Au programme :

Œuvres de Piazzolla, Villa Lobox, Paganini, Nazareth…

Arrivé en Suisse au début des années 70 pour parfaire sa formation, Dagoberto Linhares a connu un magnifique parcours de soliste international qui l’a emmené aux quatre coins du monde. Michel Tirabosco est connu à travers le monde entier pour son interprétation d’un instrument rare, la flûte de pan. Tarifs : Adultes 12€ /Enfant 6€

Musée de l'Abbaye – Nocturne : concert Jeudi 12 août à 19h, au Musée de l'Abbaye à Saint-Claude. Au programme :

