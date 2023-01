Musée de l’Abbaye – Mon animal et moi Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Jura 6 EUR Musée de l’Abbaye – Mon animal et moi Atelier portrait de son animal de compagnie et présentation du travail de Aldo WALKER– expo temporaire Technique : Peinture sur bois Apporter une photo de soi avec son animal de compagnie Musée de l’Abbaye 3 pl. de l’abbaye Saint-Claude

