Le samedi 6 et le dimanche 7 novembre de 10h à 18h, au musée de l’Abbaye à Saint-Claude.

Une performance conçue par Simon Gauchet et l’École Parallèle Imaginaire.

Le Musée Recopié est une performance participative invitant un groupe de 60 copistes à recopier à la main l’intégralité des œuvres du musée de l’Abbaye pendant deux journées, les 6 et 7 novembre 2021.

Conçue par l’acteur, metteur en scène et plasticien Simon Gauchet, co-créateur de l’École Parallèle Imaginaire, cette performance s’inscrit dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine 2021 », porté notamment par la Direction Régionale des affaires culturelles. Elle vise la réappropriation de l’histoire de l’art et des collections permanentes d’un musée par ses visiteurs et les habitants d’une ville et prend la forme d’une performance et d’une restitution. Cette performance collective permettra de prélever les traces encore visibles d’une histoire révolue et de les mettre en perspective avec une histoire plus proche de nous qui continue d’exister et de se transformer. Un musée vivant !

Pour découvrir les dernières performances, rendez-vous sur la page Facebook du Musée Recopié.

La participation est ouverte à tous les publics quels que soient l’âge, la formation et la pratique. Elle s’adresse tout autant à des amateurs, des néophytes qu’à des artistes confirmés. Le matériel de copie est offert par le Géant des Beaux-arts. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi apporter leur matériel. Il ne s’agit pas d’exécuter le plus fidèlement possible l’œuvre d’art, c’est la participation collective qui fait œuvre.

Vous pensez ne pas savoir dessiner ou vous êtes un artiste confirmé ?

Vous n’êtes jamais entré dans un musée ou vous y allez tous les dimanches ?

Vous êtes libre pour l’une des journées de performance ?

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire d’inscription en ligne ou de contacter le musée : contact.musee@hautjurasaintclaude.fr.

contact@museedelabbaye.fr +33 3 84 38 12 60 https://www.museedelabbaye.fr/

