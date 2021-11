Musée de l’Abbaye – LE MOIS DE L’ESTAMPE ET DE L’ILLUSTRATION Saint-Claude, 4 décembre 2021, Saint-Claude.

Musée de l’Abbaye – LE MOIS DE L’ESTAMPE ET DE L’ILLUSTRATION Saint-Claude

2021-12-04 – 2021-12-12

Saint-Claude Jura Saint-Claude

Musée de l’Abbaye – LE MOIS DE L’ESTAMPE ET DE L’ILLUSTRATION

Du 1er au 31 décembre

Décembre est le mois de l’estampe et de l’illustration à la Fraternelle, à la médiathèque Le Dôme et au musée de L’Abbaye. Un temps fort à décliner sous différents motifs et sujets !

Du 4 décembre 2021 au 29 janvier 2022

Grande vente d’estampes à la Fraternelle.

11 et 12 décembre 2021

Week-end de l’estampe au musée, avec une journée à l’initiative d’Amabby Dessiner la Commune samedi 11 décembre et vente de lithographies originales de Guy Bardonne et René Genis au musée le dimanche 12 décembre de 14h à 18h.

info@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.museedelabbaye.fr/

Saint-Claude

