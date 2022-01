Musée de l’Abbaye – Exposition temporaire : « 10, 20 » Saint-Claude, 11 mars 2022, Saint-Claude.

Du 11 mars au 4 septembre 2022 au Musée de l’Abbaye, à Saint-Claude.

2022 étant l’année des 20 ans de la donation de 2002, constitutive de la création du Musée de l’Abbaye, et des 10 ans de la seconde donation de Guy Bardone de 2012, cette année « anniversaire » est l’occasion de proposer une exposition autour des deux donateurs, Guy Bardone et René Genis, en exposant également leurs amis peintres : Collomb, Legueult etc.

contact@museedelabbaye.fr +33 3 84 38 12 60 https://www.museedelabbaye.fr/

2022 étant l’année des 20 ans de la donation de 2002, constitutive de la création du Musée de l’Abbaye, et des 10 ans de la seconde donation de Guy Bardone de 2012, cette année « anniversaire » est l’occasion de proposer une exposition autour des deux donateurs, Guy Bardone et René Genis, en exposant également leurs amis peintres : Collomb, Legueult etc.

