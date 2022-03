Musée de l’abbaye – exposition : Les rois déchus Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Musée de l’abbaye – exposition : Les rois déchus Saint-Claude, 1 avril 2022, Saint-Claude. Musée de l’abbaye – exposition : Les rois déchus Musée de l’Abbaye 3 place de l’abbaye Saint-Claude

2022-04-01 – 2022-04-30 Musée de l’Abbaye 3 place de l’abbaye

Saint-Claude Jura EUR Musée de l’abbaye – exposition : Les rois déchus Du 1er au 30 avril dans les coursives du Musée de l’Abbaye, à Saint-Claude. “Les rois déchus” : accrochage de photographies de Fernande Petitdemange du 1er au 30 avril 2022 Dans le cadre du projet Anima’nimal, débutant à l’occasion du FINA (Festival Inter’Nature du Haut-Jura) Organisé par l’association Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne, le Musée de l’Abbaye / Donations Guy Bardone – René Genis et l’AmAbby, association des amis du musée Anima’nimal

Que nous disent les animaux ? En 2022, à l’affût de la beauté du monde, ouvrons les oreilles à l’imaginaire ! Comment parler de la catastrophe que nous avons engendrée, nous l’espèce humaine, en même temps que de la joie qui fait l’essence de la vie ?

En avril, mai et octobre, Anima’nimal convie une douzaine de penseurs, philosophes, poètes, romanciers, sociologues.

Au programme : lectures, rencontres – débats, ateliers et marches en forêt pour explorer ensemble les manières que les animaux ont d’habiter le monde.

En avril, pour le premier volet du projet Anima'nimal, intitulé "Le sauvage et le sensible", l'une des coursives du Musée de l'Abbaye sera dédiée aux photographies de Fernande Petitdemange (née en 1959 à Épinal). [tarifs habituels du musée ; gratuit sur présentation d'un billet FINA 2022 pendant le week-end du festival]

