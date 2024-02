MUSEE DE L’ABBAYE ESCAPE GAME SAUVEZ LA RELIQUE Place de l’Abbaye Saint-Claude, vendredi 23 février 2024.

MUSEE DE L’ABBAYE ESCAPE GAME SAUVEZ LA RELIQUE Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

MUSEE DE L’ABBAYE ESCAPE GAME SAUVEZ LA RELIQUE

Plongez dans les méandres de l’histoire et revivez l’épopée révolutionnaire du 7 mars 1794, dans les mystérieux sous-sols de l’ancienne abbaye.

Les révolutionnaires s’emparent des biens du clergé et aucune église n’est à l’abri du vandalisme, même dans les paisibles contrées du Jura.

Lejeune, représentant du peuple sous la Terreur, a décidé de faire disparaître les reliques de Saint-Claude, mais le sieur Jacquet, fidèle domestique du palais abbatial, fait appel à vous ! Il vous révèle avoir miraculeusement préservé le morceau de la dépouille du Saint. Craignant les représailles, il a caché cette relique sacrée dans les profondeurs de l’ancienne abbaye, vous confiant ainsi la mission cruciale de la mettre en sécurité et de vous échapper ?

Énigmes, histoire et courage votre mission commence !

Soyez prêts à déchiffrer des codes, à résoudre des énigmes et à déjouer les pièges du passé. À travers les sombres couloirs et les salles oubliées, votre équipe devra se montrer digne de cette mission d’importance historique.

Devenez les gardiens de l’histoire

Serez-vous capables de retrouver cette précieuse relique et de vous échapper ?

Votre courage et votre intelligence seront les clés de cette aventure hors du temps.

Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre une immersion exceptionnelle dans le tumulte de la Révolution française. Réunissez votre équipe et réservez dès aujourd’hui votre session de jeu.

Une expérience qui marquera à jamais l’histoire de l’ancienne abbaye de Saint-Claude

Toute l’année groupe de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:45:00

fin : 2024-02-23 20:45:00

Place de l’Abbaye Musée de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement MUSEE DE L’ABBAYE ESCAPE GAME SAUVEZ LA RELIQUE Saint-Claude a été mis à jour le 2024-02-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE