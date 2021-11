Musée de l’Abbaye – Conférence : Dessiner la commune Saint-Claude, 11 décembre 2021, Saint-Claude.

Samedi 11 décembre de 10h30 à 17h, au Musée de l’Abbaye, à Saint-Claude.

La Commune en commun

Dans le cadre de La Commune en commun, un événement imaginé à Saint-Claude du 17 octobre au 31 décembre 2021 en écho à l’exposition présentée jusqu’au 31 décembre 2021 au musée de l’Abbaye : «Courbet, la colonne Vendôme et la Commune», comprenant la publication # 7 du Cahier de l’abbaye consacré à ce sujet et co-produit par l’association AmAbby.

AmAbby, association qui rassemble les Amis du Musée de l’Abbaye, organise un focus sur le graveur Auguste Lançon (1836-1885), né à Saint-Claude, et l’accueil de Eloi Valat, auteur de quatre albums sur la Commune et d’un ouvrage récent « Dessiner la Commune », tous publiés aux éditions Bleu autour.

Durant la guerre de 1870 qui précède la Commune, Auguste Lançon, ambulancier et artiste, inaugure le reportage de guerre par le dessin et la gravure à l’eau forte. Ses modèles sont ceux de la guerre : fantassins, cavaliers, artilleurs pris sur le vif. Le réalisme de son expression artistique se prolonge dans ses convictions politiques pour la Commune et rejoignent les caricatures de Gustave Courbet.

Cet emprunt par le dessin et le mouvement à la guerre, à la rue et au peuple de la Commune trouve sa continuité dans la réalité -cette fois-ci imaginée- d’Eloi Valat, artiste contemporain dont les dessins surgis de l’histoire de la Commune, éclatants de couleur, rappellent sans cesse la modernité de cette insurrection.

10h30 : Hommage à Auguste Lançon artiste-graveur et communard originaire de Saint-Claude. Présentation de ses gravures par Amandine Fritsch et Olivier Bonglet.

12h30 : Repas partagé au musée.

14h30 à 17h : Visite commentée par l’artiste Eloi Valat des expositions à la médiathèque et au musée.

17h : Apéro et dédicaces de l’auteur Eloi Valat en présence de la librairie Zadig.

contact@museedelabbaye.fr +33 3 84 38 12 60 https://www.museedelabbaye.fr/

