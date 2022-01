Musée de l’Abbaye – Atelier famille : quatre mains Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude Jura Saint-Claude EUR 6 Musée de l’Abbaye – Atelier famille : quatre mains Mercredi 16 février de 10h30 à 11h15, au Musée de l’Abbaye, Saint-Claude. « Atelier à quatre mains » pour les enfants de 3-5 ans et leurs parents : expérimentations artistiques et découvertes sensorielles dans le musée. Tarif comprenant l’entrée au musée : 6 € (pour un enfant de moins de 6 ans + son accompagnateur)

contact@museedelabbaye.fr +33 3 84 38 12 60 https://www.museedelabbaye.fr/

Inscription auprès du musée. Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude

