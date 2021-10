Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude Musée de l’Abbaye – Atelier en famille : Initiation à l’héraldique et aux blasons Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

Musée de l'Abbaye – Atelier en famille : Initiation à l'héraldique et aux blasons 2021-10-27 – 2021-10-27 Musée de l'Abbaye 3 Place de l'Abbaye

Saint-Claude Jura EUR Musée de l’Abbaye – Atelier en famille : Initiation à l’héraldique et aux blasons Mercredi 27 octobre de 15h à 16h30 , au Musée de l’Abbaye, à Saint-Claude. Atelier contrat territorial – initiation à l’héraldique et aux blasons – intervenantes : médiatrices du musée d’archéologie de Lons-Le-Saunier.

Sinople ? Gueules ? Sable ? Vair ? Comprendre le vocabulaire de l’héraldique pour créer son blason. Familles dès 6 ans

Sur inscription

contact@museedelabbaye.fr +33 3 84 38 12 60 https://www.museedelabbaye.fr/

Gratuit dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Lieu Saint-Claude Adresse Musée de l'Abbaye 3 Place de l'Abbaye Ville Saint-Claude