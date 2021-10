Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude Musée de l’Abbaye – Atelier en famille : Des motifs Emotifs Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude Jura EUR Musée de l’Abbaye – Atelier en famille : Des motifs Emotifs Samedi 27 novembre de 14h à 17h, Musée de l’Abbaye, à Saint-Claude. Atelier contrat territorial – Réaliser des motifs à partir de l’œuvre d’un artiste composer le graphisme de son propre tee-shirt – dessin et technique de sérigraphie – intervenante : Clarisse Chapal (artiste graphiste) en partenariat avec la Fraternelle. Stage familles dès 5 ans

Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Musée de l'Abbaye 3 Place de l'Abbaye Ville Saint-Claude lieuville 46.38627#5.86543