Gironde Visite libre : « Musée de la Citadelle – Souterrains et Calèches » Musée de la voiture à cheval Bourg, 16 septembre 2023, Bourg. Visite libre : « Musée de la Citadelle – Souterrains et Calèches » 16 et 17 septembre Musée de la voiture à cheval Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une visite libre vous permettant de découvrir le « musée de la Citadelle de Bourg – Souterrains et Calèches ».

De plus, découvrez l’exposition éphémère de la photographe Corine Couette et du peintre Ledoeufre, qui ont travaillé sur des œuvres nous parlant de l’estuaire et de l’eau, sa beauté mais aussi sa fragilité. Musée de la voiture à cheval Parc de la Citadelle, 33710 Bourg Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 68 23 57 http://www.tourisme.bourg-en-gironde.fr Au cœur du village de Bourg, dans le parc de la Citadelle surplombant la Dordogne, vous pourrez découvrir le musée de la Citadelle, ses souterrains et ses calèches. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

