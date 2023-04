Nuit des musées 2023 Musée de la Visitation Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins

Nuit des musées 2023 Musée de la Visitation, 13 mai 2023, Moulins. Nuit des musées 2023 Samedi 13 mai, 19h30 Musée de la Visitation Entrée libre https://www.musee-visitation.eu/ Musée de la Visitation 4 place ancien palais, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 44 39 03 http://musee-visitation.eu [{« link »: « https://www.musee-visitation.eu/ »}] Hôtel particulier du XVIIème siècle avec cours intérieure de la fin du XVème siècle. 100 monastères de la Visitation du monde entier ont déposé 11 000 pièces – broderie, peinture, orfèvrerie, enluminure, sculpture – au Musée International de l’Ordre de la Visitation. Collections allant de 1610 à 2010. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Musée de la Visitation

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Musée de la Visitation Adresse 4 place ancien palais, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Moulins Departement Allier Lieu Ville Musée de la Visitation Moulins

Musée de la Visitation Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Nuit des musées 2023 Musée de la Visitation 2023-05-13 was last modified: by Nuit des musées 2023 Musée de la Visitation Musée de la Visitation 13 mai 2023 moulins Musée de la Visitation Moulins

Moulins Allier