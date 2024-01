Conférence « Consommation électrique et durabilité » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 13 janvier 2024, Montigny-le-Bretonneux.

Conférence « Consommation électrique et durabilité » Un spécialiste de haut vol s’interroge avec nous sur la question de la consommation électrique, liée à l’éclairage, mais pas que ! Samedi 13 janvier, 15h00 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Gratuit

Début : 2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00

Avec Laurent Zimmer, chercheur au CNRS et enseignant à Centrale Supélec (Université Paris-Saclay), spécialiste de l’énergie/

Un flashback sur l’histoire de l’énergie ces 200 dernières années, puis un bref rappel des principes physiques des différentes formes d’énergie ainsi que leurs ordres de grandeurs, et nous serons prêts à détailler l’état actuel de la consommation énergétique à travers les différents pays et les différents besoins. Enfin, une projection sur les futurs besoins électriques et les nouvelles tensions pouvant subvenir nous éclairera sur l’avenir !

Auditorium du Canal – Entrée libre – Durée 1h30

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Ateliers et visites payants sur réservation. Visite libre, entrée gratuite.

