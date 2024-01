Conférence « L’histoire en ligne sur les réseaux sociaux » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 10 janvier 2024, Montigny-le-Bretonneux.

Conférence « L’histoire en ligne sur les réseaux sociaux » Un atelier d’histoire autour des outils de diffusion de la connaissance historique via les réseaux sociaux. Mercredi 10 janvier, 14h00 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Gratuit

Début : 2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:00:00+01:00

Une séance d’atelier ouverte au public où Romain Rivière, jeune historien étudiant en sciences-politique et influenceur sur la chaîne Twich, présentera ces nouveaux outils de diffusion de l’histoire.

Durée : 2h – Entrée libre

Rdv : Auditorium du Canal (MumEd)

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Saint-Quentin Yvelines Île-de-France 01 34 52 28 80 https://museedelaville.sqy.fr https://www.facebook.com/museeville.sqy [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 2 28 80 »}] Visite libre des expositions les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h.

Ateliers et visites payants sur réservation. Visite libre, entrée gratuite.

Musée de la ville SQY / Sylvain Hilaire