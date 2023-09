C’est béton Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 6 janvier 2024, Montigny-le-Bretonneux.

C’est béton Samedi 6 janvier 2024, 14h30 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Durée : 1h30 – à partir de 6 ans – tarif enfants SQY : 2€ / autres : 3€ / adultes : gratuit

La ville contemporaine est souvent synonyme de béton. Et si on s’y intéressait de plus près ? Après des jeux de découverte et une visite autour du musée, vous fabriquerez votre propre presse-papier en béton.

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Saint-Quentin Yvelines Île-de-France 01 34 52 28 80 https://museedelaville.sqy.fr https://www.facebook.com/museeville.sqy [{« type »: « email », « value »: « museedelaville@sqy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0441&idevent=3309 »}] Visite libre des expositions les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h.

Ateliers et visites payants sur réservation. Visite libre, entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T14:30:00+01:00 – 2024-01-06T16:00:00+01:00

béton famille

@ Musée de la ville / DR