Atelier « les urbanistes »

Les vacances au Centre Alfred-de-Vigny !

Les participants se glissant dans la peau des aménageurs, en équipe de projet, pour appréhender la construction d’une ville. Après un parcours dans l’exposition à la découverte des métiers de ceux qui font la ville, ils réalisent, en concertation, leur propre plan d’une ville nouvelle. La compétition pour la plus jolie ville est ouverte. Bonne chance à tous !

Rendez-vous le mercredi 3 janvier de 10h à 12h au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Tarif : 5€ (sur inscription, 7-12 ans)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Ateliers et visites payants sur réservation. Visite libre, entrée gratuite.

