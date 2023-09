Photophores et compagnie Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 30 décembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Photophores et compagnie Samedi 30 décembre, 14h30 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Durée : 1h30 – à partir de 5 ans – tarif SQY* plein : 3€, réduit : 2 € / hors SQY plein : 4 €, réduit : 3 €

Au cœur de l’hiver, les lumières sont indispensables pour fêter les plus longues nuits de l’année ! En s’inspirant de motifs originaux, petits et grands sont invités à sculpter la lumière, pour créer lampions et photophores pour l’année nouvelle !

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Saint-Quentin Yvelines Île-de-France 01 34 52 28 80 https://museedelaville.sqy.fr https://www.facebook.com/museeville.sqy [{« type »: « email », « value »: « museedelaville@sqy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0441&idevent=3316 »}] Visite libre des expositions les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h.

Ateliers et visites payants sur réservation. Visite libre, entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-30T14:30:00+01:00 – 2023-12-30T16:00:00+01:00

création design

@ Artemio Academys