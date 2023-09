Les tout-petits au musée Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 25 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Les tout-petits au musée Mercredi 25 octobre, 14h30 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Sur réservation – Tarif enfant SQY : 3€ – Tarif autres : 3€ – Gratuit pour les accompagnateurs

Pop ! Partons ensemble à la découverte de l’extraordinaire dans les objets du quotidien !

Après une brève introduction animée autour de leur apparition dans le monde des hommes, des jeux de découverte des formes, des couleurs et des matières permettent aux plus jeunes de manipuler des objets amusants de la collection de design du Musée.

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Saint-Quentin Yvelines Île-de-France

Ateliers et visites payants sur réservation. Visite libre, entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:30:00+02:00 – 2023-10-25T15:15:00+02:00

objets design

@Musée de la ville / JDB