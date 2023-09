Exploration économique : une histoire des entreprises à SQY Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 14 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Exploration économique : une histoire des entreprises à SQY Samedi 14 octobre, 10h30 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Gratuit – Sur réservation

Des zones industrielles aux parcs d’activités, en passant par les fleurons architecturaux du territoire, le musée de la ville de SQY, avec la complicité du service de l’attractivité économique de l’agglomération, vous embarque à la découverte de l’histoire du développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, des années 1950 à nos jours.

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Saint-Quentin Yvelines Île-de-France 01 34 52 28 80 https://museedelaville.sqy.fr https://www.facebook.com/museeville.sqy [{« type »: « phone », « value »: « 0134522880 »}, {« type »: « email », « value »: « museedelaville@sqy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0441&idevent=3320 »}] Visite libre des expositions les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h.

Ateliers et visites payants sur réservation. Visite libre, entrée gratuite.

