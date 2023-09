30 ans d’architecture d’entreprise à Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 10 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Saint-Quentin-en-Yvelines s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux pôles économiques français, le second de l’ouest parisien après la Défense. Cette vitalité économique s’illustre à travers un héritage architectural et urbain remarquable et singulier, principalement dans le domaine de l’architecture tertiaire : sièges d’entreprise et immeubles de bureaux. À travers une présentation de photographies et de plans, le Musée de la ville met en lumière la force visuelle de ces bâtiments, pour beaucoup d’entre eux conçus par les grands noms de l’architecture moderne.

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T08:00:00+02:00 – 2023-10-10T23:59:00+02:00

2023-10-14T08:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00

DR