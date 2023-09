Visite guidée de l’exposition » Les allumés du design » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Visite guidée de l'exposition » Les allumés du design » 30 septembre 2023 – 17 février 2024, les samedis Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Entrée libre Amoureux du design ou néophytes perplexes, ces visites sont faites pour vous ! Découvrez l'exposition en compagnie d'un guide-conférencier ou de l'équipe du musée et faites toute la lumière sur les luminaires, des années 1960 à 1980. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Saint-Quentin Yvelines Île-de-France 01 34 52 28 80 https://museedelaville.sqy.fr https://www.facebook.com/museeville.sqy Visite libre des expositions les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h.

Ateliers et visites payants sur réservation. Visite libre, entrée gratuite.

2023-09-30T16:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:15:00+02:00

2023-09-30T16:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:15:00+02:00
2024-02-17T16:30:00+01:00 – 2024-02-17T17:15:00+01:00

