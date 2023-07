Exposition « Les Allumés du design » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 8 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Exposition « Les Allumés du design » 8 septembre 2023 – 24 février 2024 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Entrée libre

Un exposition focus sur cet objet vedette du design : le luminaire. Si la période des années 1960 et 1970 s’est montrée particulièrement prolifique en matière de création d’objets d’éclairage, les designers des deux décennies suivantes n’ont pas démérité. Vous trouverez dans cette exposition un échantillon de pièces qui font partie des plus de 3 000 items de la collection du Musée de la ville de SQY sur le design et les modes de vie.

Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h

Entrée libre (groupes sur réservation)

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Saint-Quentin Yvelines Île-de-France 01 34 52 28 80 https://museedelaville.sqy.fr https://www.facebook.com/museeville.sqy [{« link »: « https://museedelaville.sqy.fr/fr/acces-et-infos-pratiques »}] Visite libre des expositions les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h.

Ateliers et visites payants sur réservation. Visite libre, entrée gratuite.

Lampe Jucker 147, Afra et Tobia Scarpa (designers), Flos (éditeur), 1963, D.R. / Nicolas Franchot (photo) / Musée de la ville – SQY