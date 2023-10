Démonstrations de Sabres Lasers Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 13 mai 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Démonstrations de Sabres Lasers Samedi 13 mai, 19h00, 21h00 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Accès libre dans la limite des places disponibles.

Saviez-vous que le maniement du sabre laser est, plus qu’un phénomène de mode, un véritable art martial, avec ses professeurs, ses compétitions, ses dimensions spirituelles et morales mais aussi ses différentes disciplines ?

Grâce à l’Académie de Sabre Laser de Saint- Quentin-en-Yvelines, vous pourrez découvrir cette pratique sportive, ludique mais aussi chorégraphiée.

Parvis du Mumed : initiation à 19h – démonstrations à 21h ( durée : 45 min)

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 34 52 28 80 http://www.museedelaville.sqy.fr https://fr-fr.facebook.com/museeville.sqy Le Musée de la ville, à travers ses expositions, ses visites thématiques et ses ateliers pédagogiques, raconte l’histoire du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et les évolutions considérables qu’il a connu au fil des siècles. Histoire, architecture, urbanisme, mais aussi design et modes de vie : il donne les clés pour comprendre la ville nouvelle, son passé, son présent et son avenir.

© Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:45:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:45:00+02:00