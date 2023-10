Cet évènement est passé Les Cités Fantastiques : parcours virtuel et immersif à la découverte de l’espace Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines Les Cités Fantastiques : parcours virtuel et immersif à la découverte de l’espace Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 13 mai 2023, Montigny-le-Bretonneux. Les Cités Fantastiques : parcours virtuel et immersif à la découverte de l’espace Samedi 13 mai, 17h00 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Entrée libre dans la limite des places disponibles. Parcours virtuel et immersif à la découverte de l’espace ! Avec l’ACIAC (Association pour la Création et l’Innovation en Action Culturelle), testez trois espaces de réalité virtuelle autour du voyage spatial et de l’imaginaire des Cités fantastiques : Simulateur de vol spatial : Une expérience unique de voyage intergalactique ! Prenez les commandes du vaisseau !

(à partir de 10 ans) Atelier sculpting et painting 3D : Création de personnages et d’environnements en 3D. Découvrez les outils de création 3D en atelier puis ajoutez votre touche à la grande fresque participative et collective autour de l’imaginaire spatial !

(à partir de 7 ans) Expériences participatives à bord de la station spatiale internationale en réalité virtuelle. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 34 52 28 80 http://www.museedelaville.sqy.fr https://fr-fr.facebook.com/museeville.sqy Le Musée de la ville, à travers ses expositions, ses visites thématiques et ses ateliers pédagogiques, raconte l’histoire du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et les évolutions considérables qu’il a connu au fil des siècles. Histoire, architecture, urbanisme, mais aussi design et modes de vie : il donne les clés pour comprendre la ville nouvelle, son passé, son présent et son avenir. © Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Age min 7 Age max 99

