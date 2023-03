Exposition « Space Age : quand la conquête spatiale inspire le design » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 13 mai 2023, Montigny-le-Bretonneux.

La conquête spatiale a été l’une des grandes aventures du XXème siècle. Elle a marqué les cœurs et les esprits, au point d’inspirer l’esthétique et l’imaginaire de toute une époque. En design, ce mouvement a pris le nom de « space age », soit un mélange de fascination pour les sciences, d’utilisation des nouveaux matériaux disponibles et de formes rondes et organiques : un voyage dans l’imaginaire esthétique du futur des années 1960 à 1980 au Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 34 52 28 80 http://www.museedelaville.sqy.fr https://fr-fr.facebook.com/museeville.sqy Le Musée de la ville, à travers ses expositions, ses visites thématiques et ses ateliers pédagogiques, raconte l’histoire du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et les évolutions considérables qu’il a connu au fil des siècles. Histoire, architecture, urbanisme, mais aussi design et modes de vie : il donne les clés pour comprendre la ville nouvelle, son passé, son présent et son avenir. © Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Musée de la ville SQY / S. Rébillon