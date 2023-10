Cet évènement est passé Nuit des Musées de la Ville de Nouméa Musée de la Ville de Nouméa Nouméa Catégorie d’Évènement: Nouméa Nuit des Musées de la Ville de Nouméa Musée de la Ville de Nouméa Nouméa, 13 mai 2023, Nouméa. Nuit des Musées de la Ville de Nouméa Samedi 13 mai, 17h00 Musée de la Ville de Nouméa Lancez-vous dans une enquête fantastique pour découvrir l’histoire secrète de John Higginson à travers Nouméa. Rendez-vous au Musée de la Ville pour un jeu dont les énigmes étonnantes vous amèneront à découvrir la ville autrement ! Mêlant faits historiques et narration fantastique, parcourez la ville de façon ludique pour tenter de retrouver un artefact magique qui serait caché juste sous votre nez. Musée de la Ville de Nouméa 39, rue Jean Jaurès 98 800 Nouméa Nouméa 98800 Secteur Ouest Province Sud 00687262805 http://www.musees.noumea.nc [{« type »: « phone », « value »: « 26 28 05 »}] Ancien hôtel de Ville de Nouméa Face à la place des Cocotiers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T08:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

2023-05-13T08:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00 ©Webcom Détails Catégorie d’Évènement: Nouméa Autres Lieu Musée de la Ville de Nouméa Adresse 39, rue Jean Jaurès 98 800 Nouméa Ville Nouméa Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Musée de la Ville de Nouméa Nouméa latitude longitude -22.270364;166.442343

Musée de la Ville de Nouméa Nouméa https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noumea/