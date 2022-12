C’est béton ! Musee De La Ville

C’est béton ! Musee De La Ville, 21 décembre 2022, . C’est béton ! Mercredi 21 décembre, 15h00 Musee De La Ville

Tarif : Saint-Quentinois – 2 € par enfant / non-résidents SQY – 3 € par enfant

Un atelier parents-enfants où l’on fabrique un presse-papier en béton ! Musee De La Ville Saint-Quentin-en-Yvelines La ville contemporaine est souvent synonyme de béton. Et si on s’y intéressait de plus près ?

Après des jeux de découverte et une visite autour du musée, vous fabriquerez votre propre presse-papier en béton. Mercredi 21 décembre à 15h

Durée : 1h30 – À partir de 6 ans – Présence obligatoire d’un adulte

2022-12-21T15:00:00+01:00

2022-12-21T16:30:00+01:00 Musée de la ville – SQY

Détails Autres Lieu Musee De La Ville Adresse Saint-Quentin-en-Yvelines Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Musee De La Ville

