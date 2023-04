Lectures « Bernard Clavel, la vigne et le vin » Musée de la vigne et du vin du Jura Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Jura

Lectures « Bernard Clavel, la vigne et le vin » Musée de la vigne et du vin du Jura, 13 mai 2023, Arbois. Lectures « Bernard Clavel, la vigne et le vin » Samedi 13 mai, 20h00 Musée de la vigne et du vin du Jura Lectures « Bernard Clavel, la vigne et le vin »

Cette année, la nuit des musées d’Arbois rend hommage à Bernard Clavel à l’occasion du centenaire de sa naissance,

en partenariat avec les associations LireClavel, Atout Livre et la bibliothèque d'Arbois. Musée de la vigne et du vin du Jura Château Pécauld, Rue des Fossés, 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 66 40 45 http://www.juramusees.fr Guidée ou libre, la visite du Musée commence au pied du château Pécauld (XIIIème-XVIIIème siècles) dans les vignes plantées autour de la bâtisse. Après cette découverte des étapes de la viticulture comtoise des cépages de la région, poursuivez la visite à l'intérieur. Dans les caves et les salles du Musée sont présentées et expliquées les différentes méthodes de vinification ainsi que l'histoire et les traditions du monde vigneron.

2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:40:00+02:00 ©musée de la vigne et du vin du Jjra

